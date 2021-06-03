新冠肺炎本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨公布新增372例正式本土案例，對此，總統蔡英文在臉書表示，本土確診案例的數量明顯增加，說明疫情難纏，她提出三個拜託，請大家一起努力防疫，但網友顯然失去耐性，直言除了加油打氣，然後哩？人民只拜託蔡英文一件事，疫苗快進來。

蔡英文昨（2日）在臉書表示，本土確診案例的數量2日明顯增加，說明了疫情確實難纏，她也提出三個拜託：第一，拜託大家繼續堅持防疫指引」；第二，拜託大家去傳統市場和賣場注意防疫。最近有許多確診案例，都有傳統市場或賣場的足跡，說明了這兩類場所是現階段必須強化防疫的重點；最後是，請大家一起支持第一線防疫人員，醫護、警消、防疫人員，都在疫情的最前線奮戰，都為大家承受著許多的風險，請大家一起給他們支持和鼓勵。

該文章一出，大批網友在小英臉書下留言，但聚焦的依舊是疫苗議題：「人民只拜託妳一件事情，以人民的生命健康安全為第一優先考量，讓疫苗趕快進來吧」、「給我疫苗，其餘都不用多說」、「國外疫苗進不來，萊豬來的倒是挺快的」、「每次都是加油、支持就這樣？然後勒？怎辦啊」？國民黨立委呂玉玲也表示，「只有一個拜託，是最迫切的拜託！請讓疫苗儘早到位，讓民眾能夠儘快接種」，另一藍議員鍾沛君也稱，「總統，民眾一直很努力，也從不吝於犧牲，但是沒有疫苗，能撐多久」？

網友留言。（圖片摘自蔡英文臉書）

還有從事補教業網友留言表示，現在停課不停班可以忍，但能忍多久？並批評，蔡英文身為民進黨主席，卻沒對其同黨立委和市長造成防疫破口說過什麼話，更重要的是疫苗，「你一句話就能讓國人安心，但只為了國產疫苗說話，太可惡了」，該網友更表示「自己一位長輩上週因確診過世了，你還在忙守護著民進黨和自己利益，真是爛透了，我那長輩還是深綠的，你對的起良心嗎」？

網友留言。（圖片摘自蔡英文臉書）

不過也有網友留言，「感謝小英總統，阿中部長，防疫團隊，及所有防疫人員們，辛苦您們了，台灣加油」、「不管如何，繼續對抗疫情，不要內亂、不要謾罵、要齊心抗疫，大家加油」、「台灣加油，抗疫大家一起」。

(中時新聞網)