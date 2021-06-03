美國國務院前資深顧問惠頓(Christian Whiton)，2日投書《國家利益》。文中指出，隨著拜登政府宣布要將美國過剩的疫苗，提供給其他有需要的國家。儘管外界普遍認為美國會優先提供給拉丁美洲國家，但惠頓認為，華府應優先提供給印太地區的盟友與夥伴；特別是考量到過去台灣曾提供美國口罩、美中競爭與台灣半導體對美國經濟復甦的重要性，拜登應優先提供疫苗給台灣。

曾在小布希與川普任內出任國務院資深顧問的惠頓，在以「台灣應成為美國疫苗外交的目標」為題的文章中指出，正當美國忙於應付第一波冠狀病毒，而疫情又在2020年4月達到高峰時，台灣空運200萬個醫療口罩至美國。台灣這份禮物可謂及時雨，因為當時美國明顯依賴中國大陸提供醫療防護設備，而台灣卻及時提供援助，減低美國對北京的依賴性。

惠頓認為，在大流行初期，研究人員還沒有提出有效的藥物治療方法與疫苗前，台灣的口罩挽救了不知多少醫護人員的生命。儘管台灣與中國大陸只有一水之隔，但過去成功控制疫情的經驗，結合大規模口罩生產能力，使得蔡英文政府有信心分享醫療防護品給華府。

如今情勢逆轉，台灣與其他太平洋夥伴正需要美國的幫助，新冠肺炎正在台灣社區傳播。儘管與美國、歐洲等國家疫情激增的速度相比，台灣確診人數仍然偏低；但是，婆娑之島正經歷如同美國在大流行初期時的經濟停擺，而這一狀況又因為台灣疫苗接種人口不到全民的1%，而更顯岌岌可危。

惠頓將疫苗取得困難歸咎在中國大陸的干擾。5月19日，台灣總統府發言人指出，台灣取得疫苗的速度持續因北京的介入而走緩，而北京堅持台灣採購大陸製造的疫苗。北京期盼其宣傳能讓台灣接受大陸製疫苗，而北京更是常脅迫台灣，威脅武力統一。

具體而言，台灣已經向BioNTech訂購疫苗；但在同意出售給台北後，BioNTech隨即要求台灣不要在合約與相關媒體上自稱為國家，這樁交易最後因北京壓力而破局。

由於已經有一半人口至少接種過1劑疫苗，加上數百萬人已有免疫能力，美國目前冠狀病毒的威脅已經降到相當低的程度。相較於2020年春季第一波感染，如今新冠肺炎的平均死亡率已呈現較低數字，足以證實前述觀點。

因此，拜登政府宣布將美國部分過剩的訂單，轉移至其他有需要的國家。美國在印太地區的盟友與夥伴，應該成為接受的優先國家。

目前除了台灣，日本、澳洲、菲律賓與越南的疫苗接種率都較低，只有新加坡的接種率較高，但該國經濟活動也有減少的趨勢。單就日本來看，離奧運只剩2個月的時間，但日本卻在一波波的疫情中疲敝不堪。

有鑑於美國與中國大陸的競爭，從南海的軍事對峙，到整個東亞、太平洋的人心與思想的軟權力爭奪，這些都指向美國應優先向印太地區提供多餘的疫苗。這不僅有助於抵銷中國大陸影響力，更有助於確保制衡中國大陸的重要經濟體，不會因為長達半年的封鎖而經濟嚴重的損失；特別是其他國家此時正逐漸重新開放，而這些重啟活動的國家也包括中國大陸。

惠頓建議，華府應先向美國藥廠施壓，優先考慮並將自身過剩的疫苗提供給台灣。更何況，在美國正處於經濟復甦的緊要關頭，缺少台灣半導體等關鍵商品將有礙於經濟回春。優先提供疫苗給台灣的必要性不但明確，更有助於強化美國的聯盟。

(中時新聞網)