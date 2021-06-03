昨天塞爾提克傳出人事大異動，籃球總裁兼總管丹尼安吉(Danny Ainge)決定離去，將由總教練史蒂文斯(Brad Stevens)升任總裁，另外史蒂文斯也不再繼續擔任總教練一職，而6月2日據知名記者海恩斯(Chris Haynes)報導，消息來源透露，湖人助教基德(Jason Kidd)和老鷹前教練皮爾斯(Lloyd Pierce)預計成為下一任綠軍教練候選人。

Los Angeles Lakers assistant coach Jason Kidd and former Atlanta Hawks coach Lloyd Pierce are expected to be head-coaching candidates for the Boston Celtics, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 2, 2021

塞爾提克會有那麼突然的人事異動或許和首輪出局有關，而且多年來球隊囤積選秀潛力股但都沒能更往前一步，也是改頭換面的原因之一，另外名記也同時報導，史蒂文斯自去年在園區比賽以來就對教練一職感到了厭倦，如今終於有機會向管理曾提出以改變職位。

塞爾提克本季在首輪敗給籃網，其中主將塔圖(Jayson Tatum)表現相當突出，五戰平均上場37.0分鐘，場均能砍下30.6分5.8籃板4.6助攻，投籃命中率42.3%、三分球命中率38.9%、罰球命中率91.8%，5月29日砍下50分6籃板7助攻、5月31日砍下40分7籃板5助攻、6月2日砍下32分9籃板5助攻，但靠他一個顯然不夠。

另外在丹尼安吉任內許多選秀和交易也都引起爭議，囤積過多的選秀權，但卻換不到球星加盟是他最為人詬病的地方，雖然中間一度靠交易得到過厄文(Kyrie Irving)、海沃德(Gordon Hayward)、肯巴沃克(Kemba Walker)等戰將，但厄文不適應球隊，海沃德則因傷沒有太多發揮，肯巴沃克目前處境也有點尷尬。

Brad Stevens coaching career:



— 8 seasons

— 354-282 record (.557)

— 7 Playoff appearances

— 3 Conference Finals appearances — StatMuse (@statmuse) June 2, 2021

但總教練史蒂文斯來到綠軍後頗受好評，外界都稱他是帶人又帶心的教練，也非常會與球員溝通，數據網站《StatMuse》盤點了史蒂文斯執教綠軍的戰功，他一共執教了8個賽季，總戰績354勝282負，勝率55.7%，率隊7度打進季後賽、3度打進分區決賽，其實執教功力相當不錯，接下來基德和皮爾斯能否延續還要打上問號！

(中時新聞網)