日前一名62歲新冠肺炎患者，疑不滿遭隔離入住新北雙和醫院負壓病房，竟持水果刀砍傷3名護理師，其中1人手掌韌帶及神經斷裂，消息傳出引發譁然，藝人林雨宣表示前幾天陪阿嬤到急診室就醫，看到醫護人員耐心照顧病人的模樣，不禁心疼表示：「看到許多醫護人員被不當對待的新聞，真的很想哭也很心痛。」

林雨宣表示前幾天阿嬤身體不適，便陪她進醫院掛急診，原本要等心臟科病房，不巧遇到清消及挪床位，遲遲排不到病床，幸運的是治療兩天後，數值比預期恢復許多，在醫生同意下便回家休養，她回憶起待在急診室的兩天，碰到有病患即便醫生確認可以出院，仍表示頭痛想打止痛針，更誇張的是竟錄音蒐證、揚言要打給社會局、報警，威脅醫生不幫他治療，好在所有醫護人員耐心勸導之下，才讓這位鬧了一早的病患乖乖躺回床上。

林雨宣不諱言阿嬤也不是個好照顧的病人，不僅配合度隨入院時間降低，甚至無數次拔掉插在身上所有的線，導致必須不斷要求護理師幫忙，但總換來「沒事、沒關係、要把阿嬤看好喔」的回應，此外，她透露醫護人員辛苦工作的模樣，除了得戴兩層口罩加上護目鏡，還不時聽到對講機傳來「外面篩檢站有發燒患者」，一天十幾小時都照顧病痛纏身情緒失控的人，讓她不解為什麼有人想傷害這群日夜奉獻的人，畢竟心疼都來不及還要傷害他們。

最後，林雨宣呼籲所有人能對醫護人員好一點，畢竟他們盡全力守護所有人生命安全，也希望所有人這段時間好好待在家，別暴露於危險之中及增添困擾，就是減輕醫護人員負擔的最好方法。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)