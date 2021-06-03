美國總統拜登今天表示，白宮認為俄羅斯與全球最大肉品商美國子公司JBS USA遇駭事件有關，他將「研究」可能的報復方式。

法新社報導，記者詢問拜登，是否會針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）採取行動時，拜登表示，「我們會密切研究那項議題」。拜登本月稍晚將在日內瓦高峰會和蒲亭會面。

巴西JBS美國子公司遭駭客攻擊，讓人再次指控俄國至少有窩藏網路罪犯。上月美國最大燃料管線營運業者殖民管線公司（Colonial Pipeline）遇駭被迫暫時關閉之後，各界也有類似質疑。

被問到蒲亭是不是在兩人峰會前試探他，拜登回答說「不是」。

美國聯邦調查局今天將此攻擊歸咎為REvil與Sodinokibi所為，正「努力將威脅行為者繩之以法」。專家說，REvil與Sodinokibi是和俄羅斯有關係的同一駭客組織。

白宮表示，拜登將在6月16日峰會期間提及美方的關切，在與七大工業國集團（G7）、歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）的峰會上也將提到此事。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者，「預期這會是總統行程都將討論到的議題」，「窩藏意圖傷害美國重要基礎建設的犯罪實體，讓人難以接受」，「我們不會坐視不理，我們會提及此事，不會取消選項」。

白宮並未直接譴責克里姆林宮，僅暗示犯罪組織是在俄國境內運作；但莎琪表示，「負責任的國家不會窩藏網路罪犯」，「拜登總統當然認為蒲亭總統與俄國政府必須阻止並避免這類攻擊，因此，這會是他們會面時討論的話題」。

俄國今天則表示，美國若提出要求，俄國會同意協助調查這起網攻事件。

JBS營業據點涵蓋美國、澳洲、加拿大、歐洲、墨西哥、紐西蘭與英國。

(中央社)