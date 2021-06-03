員工確診COVID-19疫情個案擴大衝擊，晶圓測試廠京元電早盤股價走跌，最低來到41.2元，下跌4.63%。京元電指出，已規劃全體員工快篩，生產線持續運作。

苗栗縣2日新增12例COVID-19肺炎確診病例，均為1 日京元電2名確診外籍移工的同事及宿舍舍友，對於這起移工宿舍群聚事件，京元電7300人將快篩。

京元電2日下午指出，公司在5月30日晚上接獲仲介公司通知，有2位外籍員工PCR檢測為陽性後，即連夜清查可能的接觸人員，匡列本籍員工40餘人及外籍員工宿舍員工共200多人。

京元電表示，外籍宿舍員工立即分別遷至其他宿舍，一人一室隔離，本籍員工5月31日起不進公司，先行居家自主管理。宿舍及廠房等有關工作生活區，連夜再次消毒完成。

京元電指出，已協調縣府加速採檢匡列員工，風險控制在這群匡列人員。

京元電表示，公司從5月31日上午開始，進一步管制廠內員工流動、各廠區及樓層間管制流動，餐廳超商店等暫時關閉。同仁每天在內部防疫系統上申報健康狀況，2日已規劃在3天至4天內做全體員工快篩，再控制或有可能的風險，目前生產線持續運作。

不過受到員工確診擴大消息衝擊，京元電今天早盤股價弱勢，早盤股價走跌，最低來到41.2元，下跌4.63%。（編輯：郭無患）1100603

(中央社)