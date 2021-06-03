秦始皇兵馬俑，為中國大陸第一批全國重點文物保護單位，第一批中國世界遺產，位於今陜西省西安市臨潼區秦始皇陵以東1.5公里處的兵馬俑坑內。 （許依晨攝）

秦始皇兵馬俑，為中國大陸第一批全國重點文物保護單位，第一批中國世界遺產，位於今陜西省西安市臨潼區秦始皇陵以東1.5公里處的兵馬俑坑內。 （許依晨攝）

大陸陝西西安秦始皇帝陵銅車馬博物館近日對外亮相，秦陵銅車馬被譽為「青銅之冠」，是中國考古史上截至目前出土的結構最複雜、系駕關係最完整的古代青銅車馬。

秦始皇帝陵彩繪銅車馬自1980年出土以來就引人注目，兩輛彩繪銅車馬此前在位於秦兵馬俑博物館的「秦始皇帝陵文物陳列廳」展出，現為銅車馬量身定制的「新家」位於秦陵封土西南角，距離其當時的出土地只有240公尺，不僅展示銅車馬及其歷史背景，也使布局上更加合理。

秦皇陵博物館解說員潘瑩表示，兩組銅車馬被發現時已碎裂成3000多塊殘片，經過考古專家們長達8年的修復，才得以展現完整形態。

她說，銅車馬的大小約為真人真馬的二分之一，人物、馬匹形象逼真、生動，製作年代在西元前210年，主體為青銅，馬匹配掛的飾品為金、銀製成。

她指出，銅車馬的車體結構清晰，車殼的彩繪以及和馬匹上的皮條纏紮，具體呈現出秦代馬車的結構和駕引方式，再現秦始皇鑾駕的風采，歷史價值和藝術價值巨大。

新落成的銅車馬博物館展出兩座銅車馬，二號車為原件，一號車則為複製品，一號車的原件未來也將從文物庫房遷至新館，並創新以多媒體影音展示銅車馬車廂內部的紋飾與彩繪。

1974年當地群眾打井時意外挖出大型陶俑，經考古工作者持續挖掘，發現了一個巨大的陶俑坑，之後又陸續發現二、三號坑，兵馬俑被譽為「世界第八大奇蹟」。

秦皇陵博物館成立於1975年，建在秦始皇帝陵兵馬俑坑遺址上，1979年正式對公眾開放。潘瑩表示，文物仍在持續挖掘中，博物館每年持續招聘專業考古人員，耗費許多財力和精力維護出土的「國家寶藏」，與北京故宮不相上下。

潘瑩稱，博物館至今已接待上億人次國內外遊客，並有200多位國家領導人參訪，去年疫情期間每天還是有2、3萬人次造訪。她表示，往年約莫三分之一為外國遊客，受疫情影響，如今外國遊客來不了，館方改變策略，積極透過網路線上宣傳，吸引國內民眾和年輕人前來造訪。

(旺報 )