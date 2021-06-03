64歲資深女星陳美鳳出道多年始終保持逆齡臉蛋和好身材，被封為「台灣最美歐巴桑」，她最近在社群平台PO昔日沙龍照，風情萬種的模樣連名造型師李明川都讚賞：「妳真的美一輩子耶！」

陳美鳳1日晚間在臉書上傳一張年輕時拍的寫真，當時她吹著一頭復古長捲髮，化著嫵媚的妝容，白色毛球耳環增添優雅氣質，身穿黑色絨毛衣服，斜一邊露出香肩和北半球，下身搭配透膚黑絲襪，完美襯托一雙修長、勻稱的美腿，陳美鳳回憶：「以前很喜歡法拉頭，梳化妝造型大部分自己來。」

照片曝光後，造成很大的迴響，王彩樺嘴甜稱讚：「我喜歡法拉頭很有魅力」陳美鳳留言回應：「其實你也很適合的」林佑星則先「啊～～」一聲，笑說這是「記憶中的美鳳姊」陳美鳳虧他：「當時你還是小朋友吧！」就連造型師李明川都讚嘆陳美鳳「妳真的美一輩子耶」，陳美鳳高興的回：「謝謝老師的誇獎開心」。

除了星友們的接力讚賞，網友的反應也很激烈，紛紛留言：「要怎麼保養才能跟鳳姐一樣那麼美」、「永遠無人可以取代的黑貓姐」、「真的好喜歡你這造型」、「美艷性感就是鳳鳳姐秀場時代的標籤」等。

其實陳美鳳上月30日有在臉書分享另一張寫真，她梳著俐落的油頭，配戴超大的耳飾，身穿黑色肩帶美背洋裝，露出健康的小麥肌膚，畫面充滿復古的女人氣息，再度讓網友戀愛，吸引破5萬個讚。

(中時新聞網)