陝西西安歷史文化悠久，為大陸著名的旅遊城市，不僅有世界第八大奇蹟的秦始皇兵馬俑、世界保存最完整的城垣建築西安城墻，以及吃貨必訪的回民街，此外，還有近來大陸年輕人最愛的打卡網紅一條街「大唐不夜城」。

大唐不夜城位於西安市雁塔區的大雁塔腳下，為長條形的線性布局，以大雁塔南廣場到古城牆遺址之間的連線為軸線，中軸景觀大道是一條2.1公里橫貫南北的雕塑景觀步行街，也是亞洲最大的景觀大道，展現李世民、李隆基、武則天以及玄奘等一代帝王和歷史人物為主題的「大唐群英傳」。

近年西安市借助抖音等短影音平台，以「大唐不夜城」為宣傳重點，又一次成功行銷西安。白天，它還只是一個中規中矩的旅遊商業街區，到了夜晚則變身另一個世界，重新演繹「盛唐文化」和「西安夜遊文化」，讓人們沈浸在盛唐文化氛圍中，做一場唐朝幻夢。

大唐不夜城透過成功的網路行銷，不僅帶動了西安整體旅遊市場，成為2019年抖音上播放量排行第一的大陸國內景點，相關影音播放量超過23億次，更晉升成為西安超級文化IP、網紅打卡地，可說「兵馬俑不一定要去，但必須去大唐不夜城」。

這條網紅街不僅本身超夯，在街上表演的網紅們的推波助瀾更是功不可沒，當中又以「不倒翁小姐姐」最為知名。「不倒翁小姐姐」畫上唐朝女子妝容，一身唐裝，輕盈飄逸、嫵媚的舞姿，不少遊客慕名而來，「一個小姐姐帶火了一條街」。

相關數據也顯示，疫情前的2019年西安接待海內外遊客突破3億人次，旅遊業總收入超過人民幣3100億元。與2018年相較，整體增長56％。

去年疫情期間，西安也進入緊急戒備狀態，旅遊業損失慘重，疫情過後，大唐不夜城重啟燈光秀，遊客再度湧進西安，街頭人聲鼎沸，許多遊客換上唐裝巡遊，彷彿重回大唐盛世。

(旺報 )