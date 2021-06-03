根據美國美體報導指出，NBA最新奪冠賠率出爐了！籃網依舊穩居第一，爵士躍居第二緊追在後，昨日天王山慘敗的衛冕軍湖人則是跌落至第七，想要連霸的機會恐怕非常渺茫。

籃網目前以1賠1.7的賠率稱霸群雄，尤其是昨天三巨頭合力攻下83分，率領布魯克林軍團4比1淘汰綠衫軍，相隔7年再次闖進東區四強，籃網接下來將與公鹿爭奪東區決賽資格，勢必相當精彩。

爵士以1賠3.9緊追在籃網之後。例行賽全聯盟戰績最佳的爵士，雖在首輪首戰爆冷不敵灰熊，但隨即在米契爾的領軍下拿下3連勝，即便目前尚未闖過首輪，但整體戰力遠優於灰熊，應可輕鬆過關。

公鹿1賠5名列第三。由「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿，首輪直落四橫掃去年東區冠軍，爆發出來的攻擊能力非常恐怖，當中又以本季交易過來的哈勒戴更是成為關鍵人物，如果能在次輪擊敗籃網，就有很高的機率完成奪冠目標。

湖人在少了安東尼戴維斯之後就變得不會打球，昨狂輸太陽30分，就算是詹姆斯也無力回天，奪冠賠率跌至1賠14，還不如太陽的1賠13。

(中時 )