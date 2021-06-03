「爺爺離開了」。近日一名一線醫護人員表示，91歲的爺爺平常都會去龍山寺拜拜，沒想到因此染疫，最後仍敵不過新冠病毒離世，爺爺生前最大的遺憾就是害全家人跟著一起隔離，無法再見家人最後一面，令醫護悲痛地說「那些不知逃院、砍傷醫護人員的，霸凌醫護人員的，我就問你們腦袋都在想什麼？」

該名醫護人員昨（2）日於個人臉書透露，一名高齡9旬的爺爺平常固定會到龍山寺拜拜，自覺咳嗽後篩檢確診，入住集中檢疫所後因呼吸急促住院，因病況不穩，家屬忍痛簽屬DNR（不施行心肺復甦術），轉至專責病房。

醫護人員表示，住院期間爺爺非常配合醫護的照護工作，每次進入爺爺的病房，都會用一種「終於有人來陪伴的眼神」，就像怕被人遺忘，某次爺爺忘記如何吞嚥時，還會不斷地道歉，直說自己會配合，希望藉此能趕快回家，醫護人員回顧爺爺剛入院時，相當自責，不斷地說自己是壞人，害全家人因此被隔離，不應該沒事亂跑。

昨日早上９時許，爺爺的生命徵象十分不穩定，儀器持續發出警告聲，當醫護人員衝進去時，爺爺已經走了，醫護人員趕緊通知正在隔離的爺爺兒子，透過視訊電話，爺爺的兒子忍著淚說「爸，好好跟菩薩走，家裡我會顧好，我會把你跟媽媽放在一起。」此時，幫忙拿著手機的醫護人員，眼眶充滿淚水，只能勉強拿著手機，避免晃動。

醫護人員表示，入行7年，看了不少生死，但這次特別有感觸，內心也格外脆弱，「但我們依然會堅強地完成工作」，染疫真的沒有錯，反倒是那些逃院、砍傷醫護，「我就問你們到底知不知足？懂不懂珍惜？腦袋都在想什麼？」

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(中時新聞網)