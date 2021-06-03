41歲張柏芝最近因神祕發福，常被傳懷了第4胎，先前她在節目上否認，坦言只是美女也有控制不好身材的時候，更爆料所謂的「神秘富商」只是經紀人，最近她上節目，被問到是否想生女兒？她大翻白眼無奈不知為何怎麼生都是兒子，想生女兒的主因竟是若女兒當媽，通常外孫子或外孫女會問她要不要幫忙帶，若兒子結婚生子，孩子多半都給媳婦帶，言談中透露她真的帶孩子上癮。

張柏芝過去和謝霆鋒有過6年婚姻，離婚後所生兩個兒子都給張柏芝照顧，2018年她透過工作室承認三度當媽，但不願透露孩子的爸身分，曾有港媒試圖找出張柏芝第三個兒子的出生證明，父親欄為空白，使張柏芝第三胎精主身分至今成謎。

張柏芝育有三個兒子。（圖／翻攝自張柏芝微博）

先前張柏芝上市場被拍到挺了離奇凸肚，引來網友狂猜她祕密懷了第4胎，近日她上《讓生活好看》吐露真相，表示先前上《乘風破浪的姐姐2》，別人都因為壓力太大爆瘦，只有她食慾變好狂吃，才導致身材走樣，真的不是懷孕，至於常被拍的「神秘微胖富商」也現身，原來是她經紀人叮當，叮當還忍不住抱怨每次報導形容的男子都是他，「它那個照片永遠沒有登過我，登的永遠都是另外一個人，這是有多看不上我。」

張柏芝表示兒子如果當爸，孩子通常都給太太帶，不會請她幫忙帶。（圖／翻攝自秒拍）

最近張柏芝在節目中被吳宣儀問想不想要女兒，她大方承認想要，「因為她（女兒）如果小孩生了，然後就會給我帶，兒子的話通常他們老婆會自己搞定」，吳宣儀追問：「那是否會為了想要女兒再生？」張柏芝說：「不會為了生女兒，因為我覺得再生都還是兒子，我會發脾氣的，我會瘋的，順其自然可以，但不是為了女兒而要（第四胎）」，見此，網友虧說：「沒聽過這種理由」、「原來兒子多也是一種煩惱」、「厲害，可以再生」、「有的時候幸福的苦惱本身就是如此」。

(中時新聞網)