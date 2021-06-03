海安路景觀工程。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

海安路街道美術館。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

海安路街道美術館。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

2021年全球卓越建設獎2日線上公布，台南市以「河樂廣場」和「海安路街道美術館」參賽的「Tainan Axis+The Spring」榮獲「永續發展類」銀獎，台南市都發局指出，河樂廣場和海安路街道美術館設計出發點是整頓舊市區環境為起點，以恢復公共開放空間為目的，重新開啟這塊土地與水互動、對話的關係，是台南市都市更新發展一大躍進。

中西區「河樂廣場The Spring」，前身是台南運河的台南船渠(又稱盲段)，是台南漁貨集散地，主要特徵為運河水文及歷史發展紋理；70年代後「中國城」商場是當時重要的商圈之一，更是台南人共同回憶。

都發局長莊德樑指出，經重新規畫設計再現城市與運河關係，保存部分中國城遺構，並以「城市潟湖」為設計概念規劃下凹式露天水景廣場，並結合生態景觀及循環水系統，打造市區內最大的親水潟湖親水空間，並串起府城軸帶及藍綠雙環節點，重啟府城悠久歷史，使府城呈現嶄新面貌，是台南市都市規畫、建築景觀、環保永續和藝術文史界的指標。

昔日五條港地區的海安路，為早年台南市重要商圈之一。透過街道景觀改善及步行空間營造的方式，除整合包括地下停車場地面構造物、停車空間、視覺景觀與活動場域營造等問題，強調以減法設計，回復都市綠園道，型塑綠意、人文藝術街，讓人們重新擁有都市綠地的生活空間。

改造後的海安路呈現綠蔭植栽、視野開闊，中軸帶更增加許多廣場空間，配合夜間照明，成為民眾漫步及休憩場所，也讓整體海安路地區之空間環境改頭換貌。最後藉由街道美術館之形式，讓中正路與海安路風華再現，更讓城市生活充滿創意與無限可能。

台南市長黃偉哲指出，台南是台灣第一個發展城市，更是承載了400年歷史與記憶具代表性城市，藉由古城紋理和新世代城鄉發展街區市景之新舊重整，未來市府團隊將逐步實踐施政5大願景(文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉、希望家園)翻轉城市，建構一個「友善宜居、智慧永續」之文化科技國際城市。

(中時 )