受到新冠肺炎疫情衝擊，許多視障按摩的勞工收入一夕歸零，據悉，勞動部將比照去年提供從就安基金支付的「視覺功能障礙者從事按摩工作補貼計畫」，提供每人4萬5000元的補貼，為了避免群聚，去年申請過且今年資格依舊符合的對象，將在明天直接撥付4萬5000元至帳戶。

如愛盲基金會所轄3間視障按摩店直接停業，影響按摩師生計，愛盲基金會董事長謝邦俊表示，雙北三級警戒後愛盲基金會所有站點就停業，影響31位按摩師生計，雖然政府擬比照去年提供3個月、4萬5000元補貼，有總比沒有好，但換算每天僅約500元，呼籲政府應及早協助這些按摩師及站點渡過難關。

謝邦俊也提及，近期外出至便利商店、賣場等要使用QR-CODE實名制，但對視障者來說難度甚高。

據統計，去年視覺功能障礙者從事按摩工作補貼計畫共補貼2598人，勞動部官員表示，據其勾稽發現，今年可望在6月4日入帳的對象有2351人，至於可能今年新加入視障按摩行列的勞工，則要向地方政府申請，申請後僅要1至2天即入帳，申請期限現行規劃至7月為止，預算共匡列1億1000萬。

如唐氏症基金會受到疫情衝擊，今年五月與去年同期相比，募款短少35％，服務機構經費短收合計超過280萬元以上，庇護工場品牌愛不囉嗦訂單也受到婚禮、活動暫緩，短少達百萬，募款、服務機構經費短收及訂單短少下，營運面臨雪上加霜。

除此之外，勞動部官員提及，受到疫情影響，許多庇護工場經營困難，因此勞動部比照去年，每月除依原補助最高補助新臺幣4萬元外，得再申請最高4萬元補助，最長以6個月為限，並可核銷包括租金、行銷支出、人事費、進貨支出等，可提供159家庇護工場支持，預算初步規劃3800萬。

(中時 )