近日，大陸河北衡水中學高三學生張錫峰在《超級演說家正青春》節目的一場演講中放言「我就是一隻來自鄉下的土豬，也要立志，去拱了大城市裡的白菜（意指與城市人交往，及獲取城市資源）」，引起了大陸網友們的熱烈討論。

《超級演說家正青春》是一檔聚焦於2000-2010年出生一代的少年勵志演說節目，5月30日剛播出第一期，張錫峰在該期節目中發表了題為「小小的世界大大的你」的演講。

在長達10分鐘的演講中，張同學講述了自己求學的艱難，進入新環境遭遇的窘迫、感受到的落差，也講述了自己受到鼓舞激勵轉而奮發向上，他說如今在衡水中學這個更廣闊的舞台上，他和所有的同學們都帶著必勝的信念往前走，他語氣堅定地說：「我就是一隻來自鄉下的土豬，也要立志，去拱了大城市裡的白菜」。

張同學還說：「那些無故詆毀我們的人，你們見過衡中高三凌晨5點半的樣子嗎？你以為我們每天天不亮就奔向操場，一邊奔跑一邊呼喊是為了什麼？是假裝嗎？是作秀嗎？我們是為了改變命運啊！」

可以看到節目現場，張同學的媽媽邊聽演講邊落淚，有不少觀眾也被演講感染，眼睛濕潤了。

節目播出之後，在大陸微博上引起了網友的熱烈討論。目前已經有了兩個微博話題，分別為「高考改變命運是毒雞湯嗎」和「如何看待高考改變命運」，積累了大量大陸網友的閱讀和評論。

「高考能否改變命運」、「寒門能否出貴子」因為關乎大陸社會公平、教育公平等，引起大陸網友熱烈爭論。

該節目播出後，河北衡水中學官方微博曾於5月31日轉發張同學的演講影片並發文稱：「不做躺平青年！奮鬥，才是青春的底色」。

(旺報 )