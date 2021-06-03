F-15EX戰機

美國空軍在2022會計年度的42億美元（約1162億台幣）願望清單中，打算以大約14億美元（約387億台幣），再向波音（Boeing）添購12架F-15EX戰機，好在淘汰老舊的F-15C/D機隊後，能有助於縮小可能出現的需求落差。

據《防務新聞》（Defense News）2日報導，美國空軍在優先未編列預算項目清單（Unfunded Priorities List）中，為F-15EX與延長航程的油箱和備用零組件爭取了更多資金，也把它列為最高優先項目，成為清單中最昂貴的品項，而相關清單6月1日已送交國會。

然而，最令人訝異的，就是美國空軍顯然沒有要求添購F-35戰機。通常美軍會遞交優先未編列預算項目清單給國會，詳細說明要是預算增加，他們可能會怎麼用。一般來說，議員會把這清單當作調整預算的藍圖，尤其當採購如戰機或是軍艦等較昂貴的項目時，更是如此。

近幾年來，美國空軍在預算案中，要求為48架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製的F-35撥款，也在優先未編列預算項目清單裡，要求添購F-35。然而，空軍官員先前已暗示，為了等升級的第4批次F-35戰機，好在2020年代中部署，因此在2022會計年度中，可能不會要求採購這款戰機。

F-35隱形戰機

反之，美國空軍要求，為F-35編列3.6億美元（近100億台幣）維修預算。其中約有1.75億美元（約48億台幣）會用在20具F135發動機電源模組上，以改善變本加厲的任務執行率不足缺點。

通常美國國會都會滿足空軍的要求，增加優先未編列預算項目清單內列出的戰機採購經費，但空軍打算在2022會計年度中不再投資42架A-10，47架F-16C/D和48架F-15C/D等超過200架戰機，或許會使國會議員更可能增加F-15EX的採購。而美國空軍在上周五公布的2022會計年度預算案中，則要求資金，以採購12架F-15EX與48架F-35戰機。

(中時新聞網)