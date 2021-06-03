行政院推出「紓困4.0」，針對自營作業者紓困補貼，勞動部提出2.0新方案，投保薪資在2萬4,000元以下，可領補貼3萬元，投保薪資在2萬5,200元以上，且年所得在40.8萬以下，可領補貼1萬元，預計受惠人數為161萬人。

自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼。（圖／勞動部）

勞動部去年無雇主的自營作業者提出薪資補貼方案，主要是針對自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼，只要這些勞工在職業工會投保，且投保薪資新台幣2萬4,000元以下、107年未達到課稅標準、且未領取其他補貼，就可獲得每月補助1萬元薪資補貼、補助三個月，一共發出337.8億元，有112萬6,046人受惠。

由於這次國內疫情嚴峻，防疫措施也趨嚴，所以內需市場的受創更為嚴重。勞動部也改以受惠人數更多的方向規劃，以級距的方式規劃出不同投保薪資、可領取不同金額的補貼。

勞保系統會自動審查適用對象，包括是在4月30日前在職業工會完成投保、2019年個人所得總額未達40.8萬元，未請領其他機關同性質的補貼或津貼等，符合資格的勞工只要到勞保局網站查詢，曾在去年請領過補貼者將直接撥款至勞工本人帳戶或寄發支票，未請領補貼者，勞保局會列冊請工會通知會員，勞工本人也可以透過勞保局網站自行登錄。

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