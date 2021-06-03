在能源股和消費商品股的推進下，歐股再上漲；另來自美國和歐洲的強勁經濟數據，也提振了市場信心。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.24點或0.28%，為451.34點，僅略低於前一日盤中觸及歷史高點的下方，然也創下收盤新高。

數據顯示，歐美的工廠活動在五月強勁擴張，在周二推動全球股市高升。投資人目前觀望周五的美國就業數據，以確認美經濟復甦力道。

對通膨的擔憂，在五月引發一波的市場波動；然而美聯準會和歐洲央行認為物價的上漲為暫時性的，讓市場感到欣慰。

周二的數據顯示，受到能源成本影響，歐元區通膨率從四月的1.6%上升到2%，高於歐洲央行的「低於但接近2%」的目標。

瑞典卡車商富豪(Volvo)上漲3.5%；該公司董事會提議，將出售UD卡車的所得分配給股東。

丹麥奢侈電視和音響製造商Bang & Olufsen(B&O)大漲9.6%；該公司對全年獲利提出樂觀預測。

德國廣播電視公司ProsiebenSat.1滑落4.2%。面對歐洲廣播產業整併的呼聲，公司執行長Rainer Beaujean表示，不需要任何外部的協助。

(時報資訊)