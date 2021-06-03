記憶體模組廠十銓(4967)受惠需求強勁以及產品漲價，自結4月稅後純益7500萬元，較去年同期大幅成長295.79%，單月每股稅後純益0.92元。

十銓公布自結營運數字。4月營收6.12億元，年增率12.93%，4月稅前盈餘9000萬元，年增達216.76%，單月稅後純益7,500萬元，較去年同期大幅成長295.79%，4月單月每股稅後純益0.92元，年增率217.24%。

十銓今年第1季每股稅後純益達2.16元，主要受惠出貨成長外，加上去年積極在第3季提升庫存，今年以來記憶體及模組價格大漲，受惠低價庫存，拉抬第1季業績表現。展望第2季，市況維持熱絡，有利公司本季營運表現更好。

十銓公司看好第2季業績可望較第1季成長，並預期第3季在旺季效應帶動，業績將可更上層樓，將是今年出貨高峰。

十銓總經理陳慶文日前於法說會表示，第1季動態隨機存取記憶體（DRAM）現貨價大漲30%至50%，預期第2季及第3季現貨價將逐季上揚約10%至15%。

陳慶文預期，十銓第2季營收可望較第1季好一點，毛利率將較第1季持平表現，第3季為傳統出貨旺季，業績將較比第2季好，且是今年出貨高峰。

(時報資訊)