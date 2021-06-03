美股消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下滑4%，上周美國30年期固定抵押貸款利率為3.17%，較前一周的3.18%略為下滑。

2.投資人看好美國即將公布的5月非農就業報告，周三紐約8月期金收漲4.9美元或0.3%，為每盎司1909.9美元，創下1月7日來新高。

3.伊朗核談判暫停一周，以及石油輸出國組織與其減產盟友-即所謂的OPEC+，同意維持逐步增產的計畫，周三紐約期油收漲1.11美元或1.64%，為每桶68.83美元，盤中最高升至69美元，創下2018年10月來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.1美元或1.56%，為每桶71.35美元，早盤最高升至71.48美元，創2020年1月來新高。

4.投資人觀望美國周五公布的非農就業報告，周三美元在平盤上下狹幅波動，尾盤美元指數微升0.001%，報89.9。

(時報資訊)