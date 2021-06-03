周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中豆類市場多收揚，由於對全球食用油供應的擔憂，玉米期貨下跌 2.8%，因政府報告顯示美國作物狀況優於預期，小麥期貨漲跌互現，而由於對美國北部平原乾燥土壤的擔憂，春小麥漲至四年高價。

分析師指出，大部分的氣象預報顯示，未來一周大豆主產區天氣更加炎熱乾燥，預期的降雨可能不會出現在最受影響的地區，而目前美國大豆播種以及出苗率均超過平均水準。巴西海關資料顯示，5月份巴西大豆出口量達到1640萬噸，僅略低於4月份的歷史最高紀錄。而目前巴西佔據大部分的出口市場，尤其是中國市場。

終場7月大豆漲14美分，報1562.5美分， 7月玉米跌13.75美分，報675美分， 7月小麥跌6美分，報687.5美分，7月黃豆油漲2.99美分，報70.38美分，7月黃豆粉跌4.7美元，報394美元。(商品行情網)

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