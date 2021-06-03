匯豐台灣宣布協助韓國最大的信用卡公司「新韓信用卡公司」(Shinhan Card)完成國際板社會責任債券定價，發行總額為面額3億美元，票面利率為1.375%，期限將維持5年。

匯豐台灣表示，這是全台第一檔在櫃買中心國際板債券市場掛牌發行的社會責任債券，也是今年截至目前為止韓國發行人在國際板籌資的最大金額案件。該社會責任債券預計於6月底正式掛牌交易，所募得資金將依據「新韓金融集團」(Shinhan Financial Group)的永續發展債券框架及其永續發展目標，用於融資或再融資符合社會效益的計畫或活動。

繼去年成功發行新台幣30億元的綠色債券後，匯豐台灣今年再度承銷社會責任債券證明其對協助環境或社會達到永續發展的承諾。根據調查，2020年全球共有逾138檔社會責任債券發行，發行額較同期增長逾7倍至1,477億美元，在整體永續發展債券市場的佔比大幅提高至20.2%。與此同時，依據國際資本市場協會(ICMA)的定義，社會責任債券除了須符合《社會責任債券原則》(Social Bond Principles)，其募集資金必須用於支持符合社會效益的項目，且在投資流程中，社會責任債券應遵循4個核心組成部分包括募集資金的使用、項目評估及篩選流程、資金管理和信息披露。

本次社會責任債券是由匯豐台灣擔任共同簿記行(Joint Bookrunner)以及台灣主辦承銷商(Lead Manager)，此不但有助於推動台灣國際債券市場之交易動能，對於台灣資本市場國際化及金融業務多樣化的發展，都具有正面意義。台灣國際板債券的發行量逐年升溫，據統計，2020年全台全年突破600億美元，創下單年發行的新高紀錄。隨著後續連鎖效應的帶動下，國際板債券市場的發展也有機會吸引更多國際發行人參與，進而提升國內金融業者開發與設計相關業務的經驗及競爭力。

(時報資訊)