長聖(6712)前5月營收1.03億元，超越去年全年度的成績，日前也獲衛福部核准執行細胞保存業務，今日開高後多空在平盤處進行攻防。

長聖5月營收新台幣3014萬元，月增25.59%，年增1375%，前5月營收1.03億元，超越去年全年度7000多萬元，年成長率高達657％。長聖細胞產品委託製造業務維持成長趨勢，法人對6月營收表現抱持樂觀期待。

長聖新藥異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)除治療於急性心肌梗塞已完成一期臨床試驗收案，並預計今年的第四季向美國FDA提出二期臨床試驗申請外，另急性缺血性腦中風目前已完成靜脈輸注的組別1(Cohort 1)受試者，將啟動組別2(Cohort 2)動脈合併靜脈施打途徑的病患，收案符合預期。

今年2月特管辦法已明確規範將細胞保存業務予以納管，未來不論單次使用或預存細胞，都必須在合格的「細胞保存庫」方能實施。長聖與中部醫學中心中國醫藥大學附設醫院攜手合作，取得衛福部核准人體器官保存庫許可。長聖指出，取得衛福部許可具有主管機關認證的品質，結合公司的核心技術，將有助於更多癌症與非癌症病患的治療。

(時報資訊)