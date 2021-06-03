新大學考招制度明（2022）年上路，但申請入學及分科測驗何時舉行，引發爭論。招聯會常務委員會議近日做成決議，明年大學考招日程將秉持6月10日前申請入學放榜、7月10日前完成分科測驗、8月10日前考試分發入學放榜為原則，但具體時程由教育部決定。

教育部長潘文忠3月31日到立法院教育及文化委員會報告「大學考招制度調整」指出，2022年個人申請延到6月底分發；分科測驗7月底考試，8月底分發。不過這造成各方強力反彈，考生及老師因此沒了暑假，而大學則擔心招生時程拖這麼晚，優秀學生可能被國外搶走。

事實上，為因應2022年新大學考招制度上路，大學端已將申請入學自2017年起延後1個月，高中端則提前期末考約10天。對於在立法院的專案報告引發軒然大波，教育部澄清，當時提出的考招時程只是草案，將由招聯會彙整各界意見後，再交由教育部做最後決定。

招聯會近日召開常委會討論大學考招日程，會議中多數常委學校認為2017年所公布的2022年大學多元入學方案，當時是結合全國各界包含大學、高中、教師、家長團體與教育部國教署及高教司等各方廣泛深入的討論意見、凝聚共識才完成的方案，已公布多年，各方皆應共同遵守，不宜輕率改變。

招聯會表示，常委會確定2022年大學考招時程的原則，以2017年3月29日公布方案為準，也就是申請入學放榜最遲6月10日、分科測驗考試日期7月9日至10日、分發入學放榜8月10日前完成。但是教育部希望2022年第一年給高中端多一些作業和溝通時間，因此常委會同意這幾個時間點有酌予彈性調整的空間，所以最後還是等教育部盤整確認後公布的時間為準。

招聯會說，明年考生提供大學申請入學的審查資料，包含5學期之修課紀錄及6學期課程學習成果及多元表現，由中央學習歷程資料庫傳送至甄選會；第6學期之修課紀錄則由各高中以 PDF檔傳送至甄選會，甄選會彙整後分送各校系審查。

招聯會執行秘書戴念華表示，因教育部主張高中需要在2022年申請入學有較多作業溝通時間，因此招聯會同意授權2022年年申請入學放榜日期酌予彈性調整空間，而分發入學的測驗與放榜時程不需改變，皆由教育部公布確定日期。2023年起各考招日程回歸原公布之大學多元入學方案時程辦理。

此外，依2017年公布的2022年大學考招方案，於分發入學管道，應至少採計1科分科測驗成績。不過招聯會表示，音樂術科校系陳情相關師生準備不及，常委會也同意2022年年音樂術科校系暫不須採計7科分科測驗之考科，但2023年起依原公布方案實施。

(中時 )