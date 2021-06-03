華視主播林彥汝上月（29日）在臉書公開一家三口確診新冠肺炎的消息，目前老公正在醫院住院治療中，林彥汝6歲兒子在士林檢疫所隔離中，昨（2日）在個人臉書表示：「今天確診日第10天，味覺異常逐漸好轉，也沒有發燒的狀態。」非常感謝大家這陣子的關心。

林彥汝昨（2日）在臉書上表示；「喉嚨漸漸恢復，嗅覺味覺異常情況好轉，乾咳變多，和大家分享確診情況。」並持續和病毒奮戰，她坦言，不知道自己確診何時會好，也不知道會隔離多久，完全可以想像如果是老人家確診的話，他的情況會更嚴重，因為他的子女們都無法在身邊照顧，而且會有感染的風險。

華視主播林彥汝表示，這段期間喝水可以緩和乾咳的情況。（圖/林彥汝 臉書）

林彥汝並錄製一段影片分享和大家分享，這段確診的心情，她表示，聲音已經恢復許多了，不過還有一點點乾咳的狀態，呼吁的時候，喉嚨會很癢，會忍不住想咳嗽，這個時候我會開始喝水，來緩解這個情況，喝水是蠻有幫助的，所以一天喝的水量很多，她坦言，目前沒發燒的狀態，並感謝外界這一陣子的關心。

華視主播林彥汝表示，目前已經沒有發燒的狀態，身體狀態逐漸好轉。（圖/林彥汝 臉書）

許多網友在底下留言打氣：「加油喔，趕緊好起來」、「堅強的彥汝，加油」、「謝謝妳的分享！祝妳們全家早日恢復健康！戰勝病毒！」、「給你滿滿的愛」、「 加油！希望你們全家都可以趕快恢復健康」、「祝福主播全家人 早日恢復健康」、「孩子只要跟著媽媽就安心了」、「一定會平安康復 真的感謝你分享」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)