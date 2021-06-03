日本網球好手大坂直美因憂鬱症關係退出法國網球公開賽，此舉引起外界大量討論，不少圈內人士都給予祝福，但也有人對她抱以批評，其中非裔美籍、保守派政治家歐文斯(Candace Owens)就是批評者之一，她對大坂直美以心理健康為由抵制記者會，她說道：「大坂直美開始變得非常非常討人厭了，乾脆放棄網球吧！」

英國著名主持人皮爾斯摩根(Piers Morgan)得知此事也沒改變態度，他說：「利用媒體進行商業包裝，然後用心理健康來平息媒體批評，請問有哪個記者還敢批評她？她得到想要的，以後只有表揚，這對其他球員公平嗎？」

而如今退出法網，接下來的頂尖賽事就剩溫網以及東京奧運，大家也在紛紛探討大坂直美是否會如期參加，並且在參加後會有什麼樣的情緒反應出現，昨天據英國媒體《每日郵報》報導，在今年夏天舉辦的溫布頓網球公開賽上，若大坂直美參加比賽的話，她將不會享有任何優待和特權。

據傳退出法網後大坂直美回到位於洛杉磯的家中，外界報導她參加溫布頓的可能性正在下降，她目前仍在參賽名單中，但據《泰晤士報》指出，她將會在未來幾天做出是否參加溫網的重大決定。

此外《每日郵報》表示，她若想參加溫網，並不會受到任何優待，必須履行媒體責任。《每日電郵報》也指出大坂直美目前參加溫網的意願正在消退，還有報導稱，如果她遠離職業賽場超過8個禮拜，WTA將會凍結她世界排名第二的頭銜。看來接著大坂直美得好好調整身心，決定是否參加溫網了。

(中時新聞網)