金融時報評台防疫「不敢逆時中」 鄭麗文怒吼陳時中不要幹了：我們要活下去！

本土疫情不斷升溫，截至2日已有149人死亡，超越SARS時期紀錄。國民黨立委鄭麗文指出，「沒有全面篩檢」、「官僚文化處處阻擋」、「全台灣不敢逆時中」是台灣防疫失敗的三大主因；痛批在衛福部部長陳時中的帶領下，指揮中心已成「謊言中心」，台灣人要想活命就必須下架陳時中，更奉勸總統蔡英文，必須把陳時中這個絆腳石搬開，台灣的防疫才有機會成功。

鄭麗文昨日（2）在臉書發文表示，「沒有全面篩檢」、「官僚文化處處阻擋」、「全台灣不敢逆時中」是台灣防疫失敗的三大主因。其中包括陳時中所做的「3+11」錯誤決策，是今天台灣疫情的元凶，陳更在國會公然說謊、甩鍋，立委們要求他說清楚決策的過程，卻拿到一紙公文說「沒有會議記錄」，可見陳到今天竟然都還在騙。

鄭麗文進一步痛批，指揮中心如今已成「謊言中心」，因衛福部多次下架、修改官網正式公布的公文，2月在官網正式公布BNT取得了台灣緊急授權，卻在4月27日下架，對外說BNT無緊急授權、沒有藥證，所以不能進口；台灣拿不到BNT從頭到尾，充滿黑幕充滿陰謀論，因為指揮中心買不到所以也不准民間買嗎？她要求衛福部提出說明，送到國會來的公文卻是滿紙謊言，衛福部如何向全民交代？

此外，鄭麗文更抨擊陳時中，在1年多的時間所有該做的通通都沒做，現在死亡人數已經將近是SARS的3倍，100多條人命換不到陳的幡然悔悟，換不到蔡英文的任何關切，只會在高端股價跌停板後立刻出來開記者會，可見民進黨在乎的不是病床數字、不是人命的數字，而是只在乎高端股價的數字。

綜觀以上，鄭麗文強調，國民黨全力支持研發國產疫苗，但要給國人施打當然必須有WHO國際認證，不能讓國人當白老鼠，所以蔡政府趕緊進口國際認證的疫苗讓全民施打。至於陳時中，一再說謊、故意釋放假消息、故意誤導全民，從頭到尾都在迴避所有的監督，所有的承諾沒有一件事情有真正兌現，陳的錯誤、失職、說謊、阻擋，已經成為防疫最大絆腳石，她呼籲蔡英文必須把這個絆腳石搬開，台灣的防疫才有機會成功。

(中時新聞網)