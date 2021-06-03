新華社報導，3日凌晨，西昌衛星發射中心利用長征三號乙運載火箭，成功發射風雲四號B衛星，衞星順利進入預定軌道，未來將負責氣象預報監測。火箭在3日零時17分升空，是長征系列運載火箭的第372次飛行。

風雲四號B衛星是中國新一代地球靜止軌道氣象衛星的首顆業務衛星，主要用於天氣分析和預報、短期臨時氣象災害預警、短期氣候預測、生態環境和空間環境監測等領域。

作為中國新一代靜止軌道氣象衛星，風雲四號系列衛星的首發業務衛星，風雲四號B衛星將與在軌運行的風雲四號A衛星組網協同工作。

該衛星與A衛星組網後，將對洪澇、高温、寒潮、乾旱、積雪、植被、沙塵暴等災害進行多要素動態監測，觀測區域將覆蓋亞洲、太平洋中部和印度洋地區，大幅提升中國大陸對颱風、暴雨等災害天氣監測識別時效和預報準確率。

報道指，風雲四號B衛星和長征三號乙運載火箭分別由中國航天科技集團有限公司所屬上海航天技術研究院、中國運載火箭技術研究院研製，中國氣象局負責地面應用系統的建設運行。

(中時 )