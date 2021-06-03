日本TBS《news23》當家主播小川彩佳，以秀麗美顏與知性氣質聞名，非常受到歡迎，過去她曾與傑尼斯偶像櫻井翔有過一段情，轟動一時，2019年小川彩佳驚爆閃婚，對象是前腦神經外科醫師、現為百億企業家的豐田剛一郎，隔年7月小川彩佳順利生下孩子，本以為公主王子將過著幸福快樂的生活，不料男方爆出偷腥醜聞，第一時間小川彩佳顧慮小孩，僅跟丈夫分居，如今傳出她準備好要離婚，知情人士透露，這一分手，小川彩佳估計能從富尪那兒分到10億日幣(約台幣2.5億)財產。

人美命不美，美女主播小川彩佳才結婚兩年，婚姻就出現不倫危機，《女性SEVEN》報導，小川彩佳的老公豐田剛一郎是出身名校東大醫科的菁英，之後創辦了醫療創投企業「Medley」提供的視訊醫療服務，在疫情期間幫上大忙，豐田剛一郎財富與名氣扶搖直上，不料今年2月爆出偷腥醜聞，小三「A子」神似女星安達祐實，更悲傷的是，豐田早在婚前就與A子交往，即便結婚、當爸，都一直保持著這段不倫關係，直到新聞曝光後，豐田剛一郎才跟小三分手，想修復婚姻，但為時已晚。

據報導，老公的不倫戀曝光後，小川彩佳一度猶豫，理由是孩子還太小，需要爸爸協助，離婚會成為單親媽媽這件事，也讓她很不安，但見到小三高調承認搞不倫，身為正宮的她覺得相當不堪、絕望，知情人士透露，小川彩佳對於婚變，吐露：「我無法想像跟他在一起的未來了」。

另一方面，不倫戀曝光後，豐田剛一郎才終於知道事態嚴重，終於下定決心跟小三分手，並希望挽回老婆，但不只小川彩佳，女方的家人也無法接受，最終決定離婚，據悉，小川彩佳已搬出原本住的豪宅，跟豐田分居，女方親友也透露，兩人已有分開的共識，雙方代理人正討論離婚相關問題。

而律師加藤博太郎分析，如果小川彩佳主張婚後財產是雙方共有，而以如今豐田剛一郎公司股價總值100億日圓來算，小川彩佳可以上家事法庭要求夫妻一人一半，也就是約50億日幣，但雙方親友透露，女方不會分到那麼多，而是差不多以10億日幣作結。

(中時新聞網)