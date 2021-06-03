台南市麻豆農會區農會因應疫情推出蔬菜箱宅配服務。（台南市麻豆農會區農會提供／劉秀芬台南傳真）

防疫停課，台南市麻豆區農會原供應台南許多國中小營養午餐食材，蔬菜因停課無銷路，農會利用原有人力、場地，推出宅配蔬菜箱，第1周就有400多箱訂單，第2周起再推出升級版蔬菜箱、海鮮箱，每天也有100至200箱業績。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，農會原本就承包營養午餐食材供應、運送服務，受疫情停課影響，除了農民蔬菜少了出貨管道，原本分菜、撿菜人員也沒事可做，因此5月17日立即推出399元蔬菜箱宅配計畫，並且立刻在農會購物網站增加宅配箱選項。

孫慈敏說，蔬菜箱一推出大受好評，第1周訂單多達400多箱，因為疫情未見趨緩，為了減少民眾外出購物次數，好好在家防疫，農會第2周起推出較大分量的蔬菜箱，可以搭配水果或是袋裝米，還有海鮮綜合箱，每天都可出貨100至200箱，還有企業來團購。

因應疫情，許多農場推出蔬菜箱應急，部分農會也推出特色產品宅配，但麻豆農會的蔬菜箱有葉菜類、根莖類、水果，有麻豆在地小農農產，也有知名有機農場葉菜，當天結帳，盡量隔天就寄出，食材到手都很新鮮，消費者反應良好。

此外，麻豆農會也於LINE群組推出到店取貨服務，民眾訂蔬菜箱後，約定取貨時間，到櫃台結帳就可以把貨帶走，減少採購時間降低與他人接觸機會，而且不用等宅配寄送，因此每天也有50箱左右的訂單。

麻豆農會的蔬菜箱宅配服務也吸引其他農會關注，孫慈敏說，麻豆農會原本就有處理午餐蔬菜食材人力，有現成的宅配箱、蔬菜分裝場、冷藏室、貨運車，有長期合作的農友、農場，因此才能立即推出蔬菜箱宅配服務，也希望能在防疫期間盡一份心力，幫民眾守住健康。

(中時 )