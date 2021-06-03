40歲韓國女星全智賢2012年與高富帥老公崔俊赫結婚，去年傳出老公辭去銀行高層職位，回父親公司擔任CEO，讓全智賢多了個總裁夫人的封號。今(3日)韓媒卻報導，全智賢和崔俊赫鬧婚變，兩人已秘密分居，知情人更透露，身為廣告女王的全智賢若真離婚恐得準備天價違約金，但經紀公司稍早求證後，回應一切都是「荒唐傳聞」，將提告爆料者。

全智賢2001年以電影《我的野蠻女友》走紅全亞洲，2014年又以《來自星星的你》翻紅，她與崔俊赫結婚9年多，育有5歲及3歲的兩個兒子，而被封為高富帥的崔俊赫，原本是美國銀行高層，是金融資產管理公司alpha最大股東崔坤的次子，因前總裁離職，去年3月才傳出董事會推舉崔俊赫為新任總裁，全智賢升格總裁夫人，沒想到今卻傳出婚變，讓粉絲相當驚訝。

2年前民眾拍到全智賢和老公帶兒子上街。（圖／翻攝自新浪韓娛微博）

據知，崔俊赫身為富二代，身家約有400億韓元，近10億台幣，不僅父親是富商，母親是時裝設計師，祖母李詠姬有設計師頭銜，更是一名教授，而崔俊赫的長兄崔俊浩是樂團「x-large」成員，再加全智賢嫁入當媳婦，一家人都來頭不小，今韓國媒體卻報導兩人婚姻走樣，崔俊赫以「不想再做全智賢的老公」為由提出離婚，並主動分居。

全智賢今傳出跟高富帥老公鬧婚變，震驚粉絲。（圖／中時資料照片）

前記者金龍浩（김용호，音譯）與律師姜龍植（강용식，音譯）昨晚在網路節目《橫豎研究所》上爆料全智賢婚姻觸礁，透露全智賢和丈夫本來是小學同學，2010年經朋友牽線再度見面進而相戀結婚，但去年底就傳出崔俊赫厭倦全智賢要求離婚，之後不顧女方意見離家出走，但全智賢考量到手上還有數十個廣告合約，拒絕簽字，若真離婚加上每個廣告商都索賠的話，全智賢至少得賣兩、三棟房子，才能付出30億韓元的違約金，相當於7500萬台幣。

知情人更說，全智賢目前與丈夫分居中，因距離遙遠沒有重修舊好的機會，導致全智賢很苦惱，甚至有移民新加坡的打算，更有傳言指崔俊赫跟別的女人過從甚密，若傳言屬實，對女神級的全智賢來說是一大打擊，但對於婚變、有第三者的傳聞，全智賢屬經紀公司文化倉庫第一時間表示正在確認中，稍早發表正式回應，澄清荒唐的離婚傳聞不是事實，全屬子虛烏有，將對爆料者採取法律措施提告，否認婚變。

(中時新聞網)