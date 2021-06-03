雖然恩比德受傷缺陣，但七六人還是憑藉著較佳的團隊戰力，129比112輕鬆擊敗巫師，4比1晉級東區四強。

恩比德在第四戰受傷提前退場，巫師靠著韋斯布魯克與畢爾聯手躲過直落四淘汰命運。今日七六人打完上半場僅領先2分，易籃後雙方你追我趕互有超前，就在僵持之際史提芬柯瑞的老弟塞斯柯瑞連拿5分，緊接著托必亞斯哈里斯、班西蒙斯、魔獸霍華等人也挺身而出接連得手，七六人將領先差距擴大至雙位數。

決勝節巫師進攻當機，單節僅攻下18分，七六人在比賽剩下4分13秒時領先多達21分，戰局提前底定，最終以17分之差順利過關。

塞斯柯瑞攻下30分，是七六人獲勝最大功臣，托必亞斯哈里斯28分、9籃板、6助攻、3抄截，班西蒙斯繳出19分、10籃板、11助攻大三元成績單，馬克西13分、6籃板，霍華12分、6籃板，寇克馬茲10分。

巫師畢爾32分、7籃板、5助攻，韋斯布魯克24分、8籃板、10助攻，八村壘21分、6籃板。

(中時 )