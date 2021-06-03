1.永豐餘(1907)：6月旗下永豐實、華紙各有題添喜，三大法人持續聯手擴大買超，今早股價續漲逾9%。

2.華紙(1905)：陸「碳中和」政策嘉惠營運，昨外資轉買超1902張，激勵今早股價續漲近8%。

3.麗嬰房(2911)：陸三孩政策題材發燒，今爆量拉第三根漲停。

4.豐達科(3004)：鋼價漲風不停，個股進入輪漲，昨外資轉買超，今早放量近逼漲停。

5.富堡(8929)：民生物資需求大，早盤登頂、衝破年線。

6.駐龍(4572)：空巴、波音供應鏈復甦可期，早盤聞訊漲停，突破百元關。

7.利奇(1517)：接單看至年底，今年EPS挑戰2元新高，早盤帶量勁揚逾8%。

8.網家(8044)：網購激增，5月營收不看淡，早盤漲逾3%。

9.長榮航(2618)：美國疫情趨緩，國人組團赴美、航班大增，早盤直闖20.05元漲停。

10.華航(2610)：客運航班可期，股價跳空高鎖20.5元漲停。

11.祥碩(5269)：超微新CPU掀升級需求，營運沾光，晨盤上揚逾3%。

12.雄獅(2731)：集團人力共享，聚焦3業務拚突圍，不畏外資轉賣超，早盤上漲近4%，重返90元、登2個月高價。

13.台聚(1304)：EVA需求不看淡，拉貨潮啟動，股價續強漲逾5.5%。

14.矽力-KY(6415)：外資再度轉賣超，晨盤上攻逾4%，再戰3785元前高。

15.南電(8046)：土洋對作，投信連買5日，開盤後走高3%，再挑戰335元上方壓力區。

16.欣興(3037)：外資賣轉買，加上投信作多，多方獲金援，上漲3%拚穩115元。

17.弘塑(3131)：台積電拚先進封裝，供應鏈動起來，走高來到330元，先戰5日線。

18.福壽(1219)：防疫自煮拉高市場需求，股價持續增溫上揚1%，挑戰25元。

19.華固(2548)：5月營收為3.70億元，年減77.23%，疫情影響業績，多方力守底部，小跌守在93.5元。

20.冠軍(1806)：玻陶行情熱，資金追逐漲勢落後股，一早急登漲停板。

21.中纖(1718)：EG報價回升+瓶用需求提振，有望紓解營運壓力，延續昨日攻頂態勢，早盤放量彈升6%。

22.南紡(1440)：獲外資連2買，早盤放量衝漲停，重返30元。

23.力鵬(1447)：業內外皆美持，今年營運可期，獲外資連2買相挺，早盤拉出長紅棒，衝高大漲6%。

24.宏益(1452)：5月營收為1.66億元，年增230.31%，晨盤火速拉漲停，委買張數高掛1.2萬張排隊。

25.集盛(1455)：內外皆美，營運發燙，早盤挾量攻漲停，來到相對高檔區，委買張數高掛逾2萬張排隊。

(編輯整理：李慧蘭)

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