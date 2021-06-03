日本服務業仍然孱弱不振，5月採購經理人指數（PMI）已連續第16個月下滑，原因就是日本社會緊急狀態實施時間延長，再加上周遭亞洲國家也因新冠病毒肆虐，大都執行更嚴格社交限制。

日本服務業不見起色，民眾不願消費，顯示因抑制新冠疫情而實施的緊急狀態下，日本經濟反而成為最大犧牲者。

日本5月au Jibun銀行服務業PMI，經季節性調整後終值跌至46.5，較4月的49.5來說減少3點，但仍高於初值45.7。

不過，從2020年2月開始，日本服務業PMI就一直收縮與擴張分水嶺50以下，直到現在都無法翻身。日前，同月份製造業PMI公布時也顯示因為正在實行的緊急狀態，造成日本製造業成長性也受到壓抑。

3日這份最新經濟數據報告指出，日企5月在手訂單數與新出口業務量減少速度變快，可看出需求不振所帶來的壓力。

編制此指數的調研單位IHS Markit認為，日本服務業的景氣面臨著需求更加嚴重減少。新冠疫情壓不下來加上緊急狀態還在實施，生產與需求也就被箝制住了。

這份不含零售業，但包括交通、房地產、資通、服務與消費者的調查顯示，雖然日企對未來一年前景仍持樂觀態度，因為疫情可望結束，國內外需求將回歸正常化，但樂觀程度卻是四個月來最低。

至於合併製造業與服務業計算的日本5月au Jibun銀行綜合PMI終值為48.8，則從4月大概在51擴張的位置，又滑落至收縮狀態。

(時報資訊)