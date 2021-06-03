SEMI（國際半導體產業協會）今(3)日發表「全球半導體設備市場報告指出，2021年第一季全球半導體製造設備出貨金額較去年同期大幅增長51%，比起前一季也有21%的成長，來到236億美元。

SEMI統計指出，韓國奪回最大市場的地位。中國大陸為第二大市場，台灣緊追在後，居於第三大市場。

SEMI統計顯示，韓國地區季度半導體製造設備出貨金額達73.1億美元，季增達82%%且年增率達118%，並領先中國市場，拿下全球最大的市場。

中國大陸第一季半導體製造設備出貨金額達59.6億美元，季增19%、年增率達70%，為第二大市場。

台灣第一季半導體製造設備出貨金額為57.1億美元，季增17%、年增42%，為第三大市場。

日本第一季半導體製造設備出貨金額為16.6億美元，季減14%、年減1%，為第四大市場。

北美地區第一季半導體製造設備出貨金額為13.4億美元，季減15%、年減30%，為第五大市場。

(時報資訊)