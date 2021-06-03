飛往美國航班需求大增，使得長榮航(2618)飛洛杉磯航班，6月7日起每周增加為七班，客運有機會提前回溫題材，長榮航、華航(2610)跳空漲停開出，漲停委買張數都高掛6萬多張。

本土疫情爆發，台灣目前欠缺疫苗，使得不少有資源的民眾紛紛訂機票飛美國，讓近日航空業浮現一波搭機赴美「逃難潮」。長榮航6月赴美的航班，不論是飛紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖或芝加哥航點，商務艙、豪華經濟艙幾乎訂位全滿，長榮航飛洛杉磯從每周三班增加至每周七班因應。

華航將優先配合指揮中心政策執行「清零計畫2.0」，依人力調度及市場需求安排載客航班往返北美地區，並依訂位情形適時放大機型。

新冠疫情爆發後，去年第1季下旬航空業旅運需求直線滑落，長榮航今年第1季客運營收16.71億元，年減91％，客運運量減少96.6％。華航也受各國邊境管制措施未見鬆綁，第1季客運需求復甦緩步，載客航班數僅維持疫情前1成左右。

而在傳出飛美旅客大增，航空雙雄股價今天一飛沖天，雙雙跳空漲停。美國正走向群體免疫的目標，一旦全面解除邊境管制，有望帶動一波赴美旅遊潮，對低迷已久的航空客運，注入強心針。

(時報資訊)