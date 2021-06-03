各大醫院的醫護量能，因為新冠肺炎持續發燒而到極限。在醫院工作的護理師實際情況是什麼？聽一位公立醫院、剛從防疫旅館解除隔離的護理師娓娓道來。

●醫護人力本來就不夠 疫情爆發後從其他科室抓護理師上戰場

我原本在一般病房擔任護理師。在疫情爆發前，身上有的防護裝備只有口罩。疫情剛爆發時，醫院要清空病房、騰出人手，我負責的一個病人在三採陰性後在5月21日出院，但他出院當天下午就開始發燒，在其他醫院確診後被收治，因此我被匡列，隨時準備進防疫旅館隔離。

現在想想，還在醫院時，他是一般病人，但有失智症、不戴口罩，家屬也沒轍，而我只有戴口罩，醫院還沒發防護裝備，也還沒打疫苗，還要幫他翻身換尿布、抽痰，至今沒有染疫我覺得很幸運。

醫院的環境如何？第一是人力很不足。疫情爆發後，我打疫苗發燒、全身痠痛，還是得吃藥上戰場，因為人不夠。隔離病房的護理師嚴重不足，所以院方有人就抓，門診、開刀房的護理師都被找來，有的根本不會穿隔離衣也被抓來。

因為大家都很忙，這些人被找來後，有人帶領的時間非常少，有的甚至沒人帶，整個照護流程、自我保護，只看影片和紙本說明就當作完成訓練、上戰場，我們這些原本已經有經驗的護理師想幫也沒辦法幫，真的忙得天昏地暗、力不從心。院方讓他們自生自滅，我們只能暗自祈禱他們平安。

人力不足，隔離天數也變短。如果我們接觸到確診者，原本是14天隔離和7天自主健康管理，但病人一直送進來，隔離天數也愈來愈短，有打疫苗的人隔離時間就縮短，有的人早上隔離結束後，就被詢問下午能不能支援。

像我被匡列時沒有立刻被要求隔離，中間還被派去支援照顧其他病人，等了3天才開始隔離，但隔離4天就出來了，隔天開始正常上下班。

第一線護理師描述院內狀況，希望各界給足夠人力，不只是給壓力。(示意圖/Shutterstock 非新聞當事人)

●沒有負壓病房 不讓病毒流出的只有一扇門

除了人力不足，工作環境也不是太好。負壓隔離病房很重要，但根本不夠用。有些護理師被找來時，上面說有負壓病房不用擔心，但實際上根本沒有，而且病人集中的樓層，對外只有一扇門擋著。

之前醫院上層說要增收治中、重度的患者，所以開始改裝病房，但不是負壓隔離病房，我很納悶，醫院都是中央空調，那確診者咳嗽不是會波及到其他樓層的一般住院者嗎？

上層的政策，我們基層的護理人員都是不解、覺得不可思議，我們反應、詢問，得到的都是「要再了解狀況」、「了解，我們會思考怎麼處理」之類的虛答，或是承諾根本沒有兌現。

●疲憊不只有身體 心理壓力更大

隨著疫情，我的工作時間愈來愈長，一個班8小時，我必須要上到10個小時，有時甚至更多，而且中間全沒有休息時間。穿著全套隔離裝備，縱使在冷氣房裡還是很悶熱，不能上廁所、吃東西。

更大的是心理壓力。現在感染者很多都只有50、60歲甚至更年輕，也沒有慢性病，但病況惡化得很快，我們都要隨時準備要幫病人插管。

我也很怕感染，而且心理壓力有時來自病人。疫情剛起、還沒有全面爆發的時候，有同事照顧一個病人，才兩天就確診了。一開始我們只把他當作普通病人，依慣例詢問TOCC但病人一直不說，之後他持續發燒，醫師覺得不對勁，病人才脫口承認，到過萬華的遊藝場所和茶室，之後確診。所以拜託，千萬不要隱瞞不說，這樣只是互相傷害。

住隔離旅館前，我不能確定有沒有感染，所以回家都刻意跟丈夫保持距離，由於跟公婆同住，他們也很緊張，所以在家除了睡覺吃飯，不然都戴著口罩。其實我心中也有點疑慮，即使隔離完我還是很怕把病毒帶回去，不過聽你說，我丈夫很放心、不會怕我，我的心就安了一半。（編按：記者採訪當事人前，有致電詢問其丈夫，他說妻子有打疫苗且隔離過，覺得沒事，可以正常生活、不用刻意避開。）

現在想，我5月21日就接觸到確診者，過了幾天才去隔離，這中間我照常上下班、照顧病人、回家，是不是我也可能成為破口？

有沒有什麼積極正面的想法？老實說沒有。我們願意賣命，但請給我們安全的環境、足夠的人力，聽第一線護理人員的心聲，不要只是給壓力。人力、環境不理想，施壓不僅沒用，只會讓我們心寒和不解。

●不要再增加醫院壓力 這是唯一的心願

同事都很累，只希望醫院不要再繼續收病人，也希望其他大型醫院能加入一起照顧病人。另外，不要再到處跑了，輕症的人也不要想到醫院，醫院真的沒空間，之前指揮中心說還有幾百床，講到這個就氣，請他們到現場看看，已經沒床了好嗎，而且有床沒醫護人員也沒用。

所以輕症的人在家做好自我隔離，保護自己也保護身邊的人，如果大家能做到這些，就是對我們最實際幫助。

(中時新聞網)