【旅奇傳媒/編輯部整理】因應國內COVID-19疫情三級警戒，學校暫停了，旅遊暫停了，百工百業都暫停了，屏東觀光圈平台則持續前行，讓觀光圈成為互相關懷並可以協助社會的平台。為了開拓生機，業者堅持服務不能停！推出屏東觀光圈專屬線上購物「屏安在家防疫」平台，匯聚超過80家的屏東優良店家，讓你在家能安心防疫，也能訂購屏東好物，支持並享用優質農漁產品！

「屏東觀光圈」配合政府疫情三級警戒非必要不外出政策，「屏安在家防疫」線上網站包含豐富多樣屏東必買美食，從生鮮到熟食、零嘴咖啡到日常用品，更是屏東產地直送餐桌，可訂購新鮮漁蝦貨、洋蔥、農會推出的蓮霧、紅豆，讓民眾不用出門也可以在家選購屏東最道地伴手禮，歡迎大家線上選購。

大鵬灣國家風景區管理處表示，現階段是防疫優先，但在疫情影響經濟情況下，觀光單位除了思考如何共同防疫，並希望能幫助觀光產業找商機，創造多贏；鵬管處與屏東縣政府自「屏東觀光圈」成立以來，積極推廣品牌形象，希望能將屏東優良好物推薦給更多消費者，此刻，守在家防疫的也能買到令人安心的屏東產地直送商品。

「屏安在家防疫」線上網站推出，道出屏東業者對商品的堅持與用心，希望通路數位轉型，在疫情期間一方面送溫暖一方面支持產業。目前平台有超過80家的優良店家，並持續新增。

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(中時新聞網)