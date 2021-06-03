中國駐英國使館發言人3日針對新冠肺炎疫情起源「實驗室洩漏論」表示，有些人根本不在乎事實和真相，也沒有興趣進行嚴肅的科學溯源，而是想藉疫情搞汙名化和政治操弄，這是對科學的不尊重，對世界人民生命的不負責，更是對全球團結抗疫努力的破壞。病毒溯源是科學問題，不應當被政治化。中方主張，溯源應當依賴科學家，應當走團結合作之道而不是鼓吹對抗、挑動對立。

使館稱，今年1月14日至2月10日，在中國的大力支持下，世衛組織獨立挑選的17名國際專家克服了疫情影響來到中國，同中方專家組成聯合專家組，在武漢開展了為期近一個月的實地研究。

中方本著公開透明、開放合作的態度，應國際專家組要求，為聯合專家組安排實地考察了湖北省疾控中心、武漢市疾控中心、武漢病毒研究所。考察期間，聯合專家組參觀了各類生物安全實驗室，與相關實驗室專家進行了深入、坦誠的科學交流，詳細了解有關實驗室的管理情況、工作規範及近期病毒研究情況。

在此基礎上，聯合專家組經審慎科學討論出的結論，關於中國實驗室事件引發病毒這種假說是極為不可能的。這一結論和考察過程清清楚楚地記錄在聯合考察研究報告中，是權威、正式、科學的結論。

使館強調，一些人卻全然無視事實和科學，全然不顧自身抗疫失利的諸多事實，一再炮製病毒由武漢病毒所洩漏的謊言，無理要求中國為他們的不作為「買單」。這充分說明這些人根本不在乎事實和真相，也沒有興趣進行嚴肅的科學溯源，而是想藉疫情搞汙名化和政治操弄，這是對科學的不尊重，對世界人民生命的不負責，更是對全球團結抗疫努力的破壞。

(中時 )