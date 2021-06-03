新北市勞工局表示，中和某印刷廠57位移工有8位確診，已分送至檢疫所治療、安排居家隔離。（勞工局提供）

本土疫情擴大，新北市中和區昨傍晚傳出印刷業8位移工確診，勞工局經聯繫公司確認，57位移工有8位確診，其餘41位移工快篩陰性，8位移工尚未做快篩。勞工局表示，目前已請雇主盡快安排移工篩檢，確診者已分送至檢疫所治療、居家隔離，將透過每日電話聯繫移工關懷。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，該印刷廠8位確診者，其中7位已移至檢疫所治療、1位尚在宿舍內1人1室居家隔離中，目前已請雇主盡快安排8位尚未快篩的移工進行篩檢；陳瑞嘉指出，勞工局接獲移工確診通報後，就會啟動關懷機制，追蹤雇主防疫作為、消毒作業，並提醒與確診者接觸的移工自主健康管理。

勞工局表示，依據「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」，移工若有出現相關症狀或快篩陽性，雇主應安排1人1室居家隔離，負起生活照顧所需，否則將違反就業服務法，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並廢止聘僱許可。移工確診後，局處會以雙語諮詢問候移工身心狀況、飲食居住，狀況惡化也會立刻通報送醫。

勞工局表示，雇主及仲介應告知移工保持低度活動，若發現移工有出入高風險區域，並有發燒、咳嗽等相關症狀，請儘速陪同就醫篩檢，可撥打「1922」或「1955」專線即時因應。

(中時 )