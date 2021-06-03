新冠肺炎不斷變異，已知有英國、南非、巴西及印度變異株，目前的疫苗對於這些變異株的功效，也引發各界討論，台大婦產科醫師施景中今（3日）發文表示，新冠肺炎的變種病毒越來越多，可能要面對以後每年都要打不同疫苗了。

施景中今在臉書上發文分享，新冠肺炎的變種病毒越來越多，未來可能每年都要打不同的疫苗了。而許多人擔心AZ疫苗的副作用，因而遲疑是否該接種，對此，他分享研究資料表示，其實mRNA種類的疫苗也有心肌炎的報告，而且機率相當。不可能所有的藥對所有人都沒有副作用。現行最佳對策，只要利大於弊，就該努力施打。

施景中表示，每年施打流感疫苗也都有致死案例，但即使政府每年都鼓勵大家施打仍有不少重症死亡的案例，而美國報出來的流感死亡數字更多，也更可怕了。

新冠肺炎爆發以後，世界各地慢慢出現一些新的病毒變異株，除了英國、南非、巴西變異株外，近日中研院示警，印度變異株中的氨基酸變異，有利於病毒逃避人類免疫系統，且能促進病毒融入宿主細胞，加速傳播，因此造成印度疫情嚴峻。

針對各式各樣變異株出現，不少人擔憂目前的疫苗功效是否受影響，綜合外媒報導，英國研究指出，打完第二劑輝瑞疫苗的2周後，對印度變種病毒有88%的防護效果，AZ疫苗對印度變種的防護力則是60%左右，但推測AZ防護力較低恐和接種時間較晚有關係；另法國研究則說，輝瑞／BNT疫苗對抗印度變異株的效果較差，但仍具保護力。

(中時新聞網)