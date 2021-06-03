中橫便道因雨災落石，經動員清坍搶通，開放通車。（公路總局提供／王文吉台中傳真）

今年首波梅雨鋒面帶來連日大雨，造成中橫便道多處落石，谷關工務段緊急宣布封閉，歷經3天搶修，終於完成清坍搶通，今日（6/3）早上7點班次恢復通車。趁著天氣好轉雨歇的空檔，谷關工務段出動空拍機以上帝的視角監看，以利搶通作業更安全，同時也拍攝邊坡狀況，後續將辦理3D建模研擬更切合現地防護工法。

近期上谷關及德基地區連日降下大雨，雨量達中橫便道警戒管理值，加上連日雨情致邊坡含水量高，造成多處邊坡土石鬆動落石。為維護民眾通行安全，5月30日至6月2日中橫便道每日3班次通行（7時、12時、16時30分）皆未開放。

谷關工務段表示，前天（6/1）雨情稍緩，造成局部路段邊坡（如中橫便道19k）持續落石，安全考量，人員機具無法進行清坍作業。期間，台電德基壩人員需上行到壩區（23.6k）作業，在19k遇落石阻道，所以折返改繞合歡山、大禹嶺、梨山到德基。

昨（6/2）雨停且坡面無持續落石，谷關工務段動員搶通，經監看清坍提升作業安全、兩部重機械同步作業提升效率，於昨（6/2）下午3點完成清坍搶通，谷關工務段安排公路保全進駐在19k安全處，採監看放行。

公路總局呼籲用路人，降雨期間，非必要請儘量避免進入山區。汛期已到，行駛山區道路請小心慢行並注意車前狀況，以維安全。

(中時 )