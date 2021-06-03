疫情不斷地擴散，傳出麥當勞住在東湖的康寧店有員工確診，對此，台灣麥當勞今（3日）證實，位於台北市康寧路三段的餐廳，5月31日接獲員工通報確診新冠肺炎；餐廳第一時間立即撤離顧客，並閉店消毒。目前應該店暫停營業。

並表示，該餐廳已完成全店消毐，所有員工亦配合進行自主健康管理，確保環境安全及員工健康。至於何時再營業？麥當勞表示：「目前尚待第三方單位檢驗，確認符合消毒確效，環境安全且衛生無虞，才會恢復營業。」

(中時 )