麥當勞東湖康寧店員工確診 暫停營業清消 10:272021/06/03 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麥當勞康寧店傳出有員工確診，目前暫停營業。（本報資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情不斷地擴散，傳出麥當勞住在東湖的康寧店有員工確診，對此，台灣麥當勞今（3日）證實，位於台北市康寧路三段的餐廳，5月31日接獲員工通報確診新冠肺炎；餐廳第一時間立即撤離顧客，並閉店消毒。目前應該店暫停營業。 並表示，該餐廳已完成全店消毐，所有員工亦配合進行自主健康管理，確保環境安全及員工健康。至於何時再營業？麥當勞表示：「目前尚待第三方單位檢驗，確認符合消毒確效，環境安全且衛生無虞，才會恢復營業。」 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #麥當勞 #餐廳 #東湖 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 UberEats遭爆集體拒送麥當勞 外送員吐黑暗內幕：看到直接棄單 - 生活 新北7區28里列「重熱里」 侯友宜：里民速去快篩 - 生活 麻將摸來摸去 連民代也染疫 彰化13鄉鎮危險了 - 生活 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 桃園2日增28例確診 疫調足跡好市多、大湳市場再上榜 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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