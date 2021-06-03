台灣消防職人電視劇《火神的眼淚》轟動全台，引起社會對消防員辛酸的關注，不料，刁民劇情竟真實上演，有民眾在網上爆料指稱，彰化縣員林市有消防員開救護車來聊天，質疑消防員偷懶，文章曝光後原PO反被網友罵得滿頭包。

一位民眾在臉書社團《爆料公社公開版》發文，拍下一張員林消防車停在貼頭的照片，語氣相當不客氣地寫下，「我不知道員林救護車是叫來聊天的欸！鳴笛後停在那，就純粹是聊天？然後再鳴笛離開，車上沒任何傷者，一路況按喇叭？請問是在開3個小朋友？員西91，文我不刪，要告來告，不然就請住戶來櫃台說明狀況」

指控消防員瀆職的文章曝光後，也釣出該消防大隊回應，該案為現場民眾疑似自摔無明顯外傷，並堅持拒絕送醫，待警察抵達後才先行離開」；消防大隊解釋，後來患者家屬到場後，還是希望將其送醫才再度報案，因此救護人員又返回現場執行工作。

而因原PO僅看圖說故事就隨意指責，引起網友群起撻伐，事後原PO也將貼文刪除，但內容早已被大量網友備份並轉貼至爆料公社網站，不少網友說，「這下子，大家知道了，現實比《火神的眼淚》演得更誇張」、「有事消防幹，沒事幹消防」、「搞不清楚狀況、「發文前多思考，就不必這麼丟臉」。

(中時新聞網)