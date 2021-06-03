因目前北部疫情較為嚴峻，許多民眾減少外出，改為網路購物，致使低溫宅配運量大增，因應台南芒果產季將至，台南市農業局洽請中華郵政公司全力協助農民宅配鮮果，今日起陸續在玉井、楠西、南化成立芒果上收中心。

台南市農業局局表示，端午節是送禮旺季，加上疫情影響，許多民眾選擇網路購物，致使部分宅配物流塞車。目前台南郵局運能雖然也增加，但出貨通順無虞，因應台南市芒果產季即將到來，台南郵局分別在玉井、楠西、南化成立上收中心，以最快速的快捷郵件協助農民宅配運送鮮果。

台南郵局表示，玉井上收中心3日啟動，楠西點預計7日開始，南化15日，如果大量快捷交寄，可請郵局到府收件，郵局也呼籲民眾，不要寄太熟的水果，以免天氣熱熟得更快影響品質。

農業局長謝耀清呼籲，雖然芒果還未進入正常產季，因此目前農民配送暫時未受太大影響，但是進入正常產季後，配送量必定增加，農民除了固定配合的宅配公司外，也可以選擇出貨正常的物流配合運送。另外，宅配業者可分流調節受理服務，避免多家業者同時暫緩配送，以減少農民損失。

(中時 )