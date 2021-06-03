近年科技主題投資正夯，國內不僅已有多檔5G通訊相關ETF，且因台灣半導體產業在全球佔據核心地位，ETF發行人也看準該產業無懼新冠疫情衝擊，維持高速成長趨勢，紛紛推出新商品供投資人選擇。富邦台灣半導體ETF（00892）近期完成募集，預計6月10日於證交所掛牌上市。

證交所表示，富邦台灣半導體ETF之標的指數「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，採用FactSet開發的產業分類系統，從國內上市櫃個股中，篩選半導體產業價值鏈相關的股票，完整捕捉上、中、下游公司。

成分股的篩選，除了考量市值和流動性標準，並進行產業篩選外，該指數的一大特色在於以營業利益除以總資產（Gross Profit/Asset，簡稱GPA）作為獲利能力指標來選股，也就是獲利指標高者優先納入成分股，而有別於大部分指數採用的市值排名選股。

證交所指出，檢視市場上已發行科技相關主題的ETF，所追蹤之指數如台灣5G+通訊指數、全球未來通訊指數、全球未來關鍵科技指數及台灣關鍵永續半導體指數等，在篩選的最後階段都是將市值排名居前者納為成分股。市值大的公司雖具一定程度代表性，但優先納入市值高的公司，也可能遺漏成長性高、市值正在長大的公司。

富邦投信指出，依據美國羅徹斯特大學的研究，GPA這項本業獲利指標，對未來股價表現有顯著的解釋能力，也就是GPA較高的公司，未來股價表現往往優於GPA較低的公司。在投資高成長性的主題產業時，優先納入本業獲利能力較佳的公司，投資組合將因此更具全面性。

證交所表示，上市ETF商品多元，即便是相同主題的ETF也同中有異，建議投資前先仔細閱讀公開說明書，了解標的指數與成分股內容，並客觀評估成分股未來展望及可能的風險。

(工商 )