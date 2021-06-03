財政部今日下午將公布3、4月期統一發票中獎清冊，財政部透露，本期千萬特別獎中獎號碼「59518250」中獎張數18張；200萬特獎中獎號碼「81016847」中獎張數15張。

各零售通路已先公布中獎情形，統一超商（7-ELEVEN）3、4月期有2位幸運兒獲得千萬特別獎，一人在新北市三峽區的大峽門市購買39元的零食；一人在彰化縣花壇鄉的花海門市購買140元民生用品。

3位中200萬特別獎，一人在台南市新化區那菝門市購買70元的CITY CAFE；一人在台南市安南區總安門市購買95元的民生用品；一人在台南市麻豆區新麻豆門市花385元寄件服務。

全家便利商店也有2位幸運兒中千萬元特別獎，消費者分別在高雄鼎勇店及朴子南通店，花費皆不到百元幸運就中大獎。全家特獎200萬元特獎則1張中獎，消費者於嘉義台林店花費200元幸運獲獎。

全聯福利中心則開出1張1000萬元特別獎，幸運兒在全聯新莊中原門市花了175元購買鮮乳、洗選蛋等商品，即中了1000萬大獎。200萬特獎開出1張，消費者到花蓮林森店花費233元購買殺蟲劑等商品，就被幸運神眷顧。

至於1、2月期統一發票千萬元特別獎中獎號碼「80325690」僅剩下4張尚未兌領，包含1張是消費者到台北市大安區的熊貓超市購買張君雅小妹妹休閒小丸子、蝦味先、爆米花、卡迪那芋頭片和鮮乳等，零食和飲品花費156元。

另外則是在App Store買第三方應用程式，消費金額490元；以及消費者到台北巿大安區的小七建南門市，購買Fin和鮪魚手捲花費84元。基隆市也有1張中千萬特別獎還未領，為到基隆市中正區的八方雲集購買招牌水餃，花費82元。

1、2月期統一發票中獎兌領期限僅到7月5日，還未兌領的幸運兒趕快兌領，別跟大獎說掰掰了！

(中時 )