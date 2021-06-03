無論做任何事，挑選良辰吉日都很重要，不僅能帶來好運氣，更可以安定人心！塔羅牌老師艾菲爾在臉書公開，今年陽曆6至8月適合搬家、結婚、剪髮的吉日，想趁近期換新屋、成家立業或換髮型的朋友千萬別錯過。

▍1.搬家吉日

6月：1號、5號、13號、14號、17號、19號、20號、25號、28號、29號。

7月：1號、2號、11號、17號、18號、20號、22號、26號、29號、30號。

8月：4號、7號、8號、13號、15號、18號、20號、23號、24號、27號、28號。

搬家／入宅宜忌事項：在入住之前，建議選一天好日子清潔房子，以免殘留施工期間不好的氣場在家中。可以先打開窗戶，用艾草或薰香從內到外薰過一次，結束後再關窗即可。如果不方便，也可以在入住前一晚把燈全打開，持續一個晚上，也能達到淨化的效果。

▍2.結婚吉日

6月：1號、5號、6號、10號、13號、17號、18號、19號、22號、25號、26號、 28號。

7月：1號、8號、11號、12號、13號、17號、18號、20號、22號、23號、24號、25號、29號、30號。

8月：4號、5號、8號、11號、13號、14號、15號、16號、20號、23號、24號、26號、27號。

婚禮民俗宜忌事項：新房裡的床應避免與浴廁相對，否則新娘容易有婦科疾病纏身，或對性事不感興趣，建議可以加掛門簾來幫助開運或改善。

▍3.剪髮吉日

6月：6號、10號、30號。

7月：15號、27號。

8月：1號、5號、14號、29號。

剪髮宜忌事項：新娘在新婚後的4個月內，不適合剪髮。而在挑好剪髮吉日後，最好在當天早上到中午之間的時間（下午1點前)，最好不要等到下午或晚上才剪。

(中時新聞網)