本季脫胎換骨的老鷹與尼克在季後賽首輪展開廝殺，結果老鷹調整的比紐約客來的出色，今天在崔楊的36分領軍下103比89踢館成功，4比1淘汰尼克，東區季後賽首輪全部結束，四強賽對戰組合分別是七六人迎戰老鷹、籃網對上公鹿。

就在西區還陷入膠著之際，東區首輪已經全部打完，七六人4比1淘汰巫師、籃網4比1輕取塞爾提克、公鹿直落四橫掃熱火、老鷹4比1擊退尼克。

背水一戰的尼克，此役打來相當頑強，半場結束只落後5分，可惜第三節卻全隊找不到籃框，單節僅攻下15分，老鷹趁機拉開領先分數來到12分。

決勝節，老鷹發動一輪猛攻，將差距擴大至19分，提前宣告尼克洛敗命運，好不容易重返季後賽的尼克，只能帶著1勝4敗的命運打道回府。

崔楊已成為老鷹的當家球星，28投10中，36分、4籃板、9助攻勇冠三軍，卡培拉14分、15籃板，杭特15分，約翰柯林斯13分、7籃板。

(中時 )