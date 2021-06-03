台積電(2330)積極衝刺先進製程技術，3奈米將於2022年下半年量產，維持技術領先地位，今天開盤漲5元至600元，技術面持續強勢。

台積電今年度線上技術論壇登場，揭示先進製程最新進展，其中，4奈米將提前於今年第3季試產，較原先規劃的時程提早約一季時間，3奈米將如期於2022年下半年量產。

台積公司持續發展先進製程並同步擴產，規劃於台南廠區建置4期廠房，生產3奈米，也將於新竹建新晶圓廠，做為未來2奈米生產基地，目前在土地取得階段。此外，台積電美國亞利桑那州5奈米廠開始興建，預計2024年開始量產。

台積電3奈米為最先進的邏輯技術，明年下半年率先全球量產，將可維持技術領先地位，晶圓代工龍頭地位穩固。台積電今天在市場買盤湧入下，早盤股價重登600元關卡，並帶領台股開高。

台積電積極擴充先進製程產能，預計2023年5奈米系列製程總產能將較2020年大幅成長超過4倍。

台積電舉行線上技術論壇，公司表示，包括16奈米、7奈米及5奈米的先進製程產能持續增加，估計2018年至2021年年複合成長率將超過30%。

台積公司位於台南的晶圓18廠第1、2、3、4期是5奈米生產基地，其中，第1、2、3期已經開始量產，4期正在興建中。晶圓18廠第5、6、7、8期將是未來3奈米生產基地。

在新竹廠區方面，研發中心為晶圓12廠第8期及第9期，其中，第8期興建中，預計今年會完成。台積電將在新竹興建新晶圓廠，作為2奈米生產基地，目前正在進行土地取得程序。

台積電美國亞利桑那州廠第1期正興建中，預計2024年量產。

(時報資訊)